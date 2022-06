Prosciolto l’ing Busacca | non aveva omesso di demolire un immobile abusivo

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 3 giugno 2022) PALERMO – Non avrebbe ordinato la demolizione di una attività commerciale ritenuta abusiva in San Martino delle Scale intestata a A. M. per altro costruita su area del demanio pubblico. La Procura della Repubblica di Palermo, accogliendo la istanza difensiva presentata dagli Avvocati Salvino Caputo, Francesca Fucaloro e da Giada Caputo, ha presentato richiesta di archiviazione che in data 26 maggio scorso è stata condivisa dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo. “Nel maggio 2019 – ha precisato Salvino Caputo – il Distaccamento del Corpo forestale di Villagrazia, su delega della Procura della Repubblica, contestava in sedi di interrogatorio nei confronti del Dirigente Comunale di Monreale, Maurizio, i reati di omissione e di abuso di ufficio, per non avete attivato le procedure di demolizione di una attività commerciale a San ...