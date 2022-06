NBA | altro record per Lebron James | diventa miliardario

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 giugno 2022)aggiunge untitolo e unal suo palmares, quello di. Secondo Forbes, la star NBA ha una fortuna netta di oltre 1,2 miliardi di dollari basata su sponsorizzazioni, attività imprenditoriali, investimenti e liquidità. Circa 500 milioni di dollari derivano da proprietà immobiliari e azioni in varie società, compresa la sua compagnia di produzione SpringHill Co, la sua partecipazione nella catena Blaze Pizza e la sua parziale proprietà di Fenway Sports Group. Il 37enne campione ha inoltre più di 500 milioni di dollari in cash, altri investimenti e accordi di sponsorizzazione, tra cui quello a vita con la Nike. Nei suoi 19 anni nella massima lega del basket americano,ha guadagnato oltre 385 milioni di dollari giocando per ...