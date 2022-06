Advertising

terninrete : Narni verso le elezioni amministrative. Bufi, Cari, Lucarelli e Pei sui fondi del PNRR e come utilizzarli #Narni… -

Todi e la sanità pubblica, l'ospedale di Pantalla e la tentazione di andareil privato.e il 'laboratorio' dell'alleanza con il Pd per ripartire con un nuovo slancio in questa allenza. Giornata umbra per il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a Todi ......di. Sul posto sono intervenuti anche due Canadair, oltre ai vigili del fuoco di Terni con due squadre, 12 uomini e cinque mezzi. Le fiamme hanno interessato la zona ad Est di Taizzano,...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ...Il senatore Francesco Bruzzone, a capo del dipartimento gestione della fauna selvatica della Lega, nella giornata di martedì è stato a Todi e Narni in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno ...