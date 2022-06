Migranti: Spagna punta a aumentare i permessi di lavoro (Di venerdì 3 giugno 2022) Più permessi di lavoro a stranieri per rispondere meglio alle necessità di settori le cui esigenze di manodopera rimangono scoperte: è il piano del governo spagnolo, anticipato dal quotidiano El País ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Piùdia stranieri per rispondere meglio alle necessità di settori le cui esigenze di manodopera rimangono scoperte: è il piano del governo spagnolo, anticipato dal quotidiano El País ...

Advertising

repubblica : Madrid ospiterà i migranti in fuga dall’America latina. Accordo tra Spagna e Usa [dal nostro inviato Paolo Mastroli… - ilcontealmaviva : Leggo che l'amministrazione Biden starebbe pensando di stringere un accordo con la Spagna per mandare là i migranti… - CColantuomo : @augustamontarul @FratellidItalia Serve BLOCCARE in ogni modo qualsiasi arrivo di migranti illegali e spedire a cas… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Madrid ospiterà i migranti in fuga dall’America latina. Accordo tra Spagna e Usa [dal nostro inviato Paolo Mastrolilli] htt… - news_mondo_h24 : Migranti: in Spagna più flussi dall’America Latina -