(Di venerdì 3 giugno 2022) Ondata di calore senza precedenti per i primi giorni del mese die afa attanaglieranno l’Italia (soprattutto il Centro Sud) almeno fino a martedì. I termometri impenneranno fino a 42al Sud, in particolare su Sardegna, Sicilia e Puglia. L’anticiclone africano sarà particolarmente forte e durerà altri 4 giorni. Da lunedì dovrebbe ritirarsi leggermente verso i luoghi di origine.LediAl Nord tempo nuvoloso alternato ad ampie schiarite. Acquazzoni su alto Piemonte e alta Lombardia. Rovesci pomeridiani sulle Alpi. Massime tra 28 e 33. Al Centro bel tempo con qualche nube in più in Appennino con temperature in aumento edi 35. Roma e Firenze caldissime. Al Sud sereno o poco ...

Advertising

infoitinterno : Sole, caldo e temporali: le previsioni meteo per il fine settimana del 2 giugno - infoitinterno : Meteo: weekend del 2 giugno con sole e caldo. Poi nuovo break - MarcoRandellini : RT @flash_meteo: #meteo #Toscana: oggi sole e temp. fino a 33-34°c nelle pianure interne, domani leggero calo per aumento delle nubi, picco… - infoitinterno : Meteo, sole e caldo eccezionale con punte di 42 gradi: le previsioni di venerdì 3 giugno - zazoomblog : Meteo sole e caldo eccezionale con punte di 42 gradi: le previsioni di venerdì 3 giugno - #Meteo #caldo… -

Le condizioni metereologiche e le strade Ilpromette grande caldo e temperature roventi fino ... presto sarà evidente ai più com e strade sterrate e arse dalpossano mettere alla frusta le ...Una giornata di festa ed emozioni, quella di oggi a Gubbio con la Festa dei Ceri Piccoli. Grazie anche ad unbenevolo, cone caldo per tutto l'arco della giornata, è stato un 2 Giugno memorabile per i piccoli ceraioli, in particolare i protagonisti della Festa: i capitani Vittorio Salciarini e ...Marsala, previsioni meteo per il 3/06/2022. Giornata prevalentemente calda con cielo sereno, temperatura minima di 20°C e massima di 32°C ...Previsioni meteo per il 2/06/2022, Altamura. Giornata prevalentemente serena e afosa, temperature comprese tra 22 e 33°C ...