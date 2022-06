Madre Perfetta, dal 3 giugno su Netflix (Di venerdì 3 giugno 2022) Madre Perfetta, la serie tv crime ambientata a Parigi in uscita il 3 giugno 2022. Scopri le anticipazioni sulla trama e il cast. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 3 giugno 2022), la serie tv crime ambientata a Parigi in uscita il 32022. Scopri le anticipazioni sulla trama e il cast. Tvserial.it.

Advertising

saralabassa : mio padre mi dice che sono perfetta vs mia madre mi dice che sono grassa!?? - miocuginoMigue2 : @EliParkerStark_ Amo senti tu non devi sentirti in colpa assolutamente di niente ok? Niente. Non c'è niente di sbag… - AnnaFalcone0806 : ‘Rinunciando ad essere una madre perfetta forse ci si offre l’opportunità di essere una buona madre’ #IsabelleAlejani - luvbeae : RT @illus3r: è ovvio che cerco sempre di essere perfetta. mia madre mi parla solo per criticarmi - Alex1979Bass : @bravimabasta Francamente mi domando come l’INPS paghi il congedo ad una perfetta “sconosciuta” giacché per la legg… -