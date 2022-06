LIVE Ruud-Cilic 3-6 6-4 4-1, Roland Garros 2022 in DIRETTA: si riprende dopo l’invasione (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Servizio e dritto vincente del norvegese. 15-40 Altro errore di dritto del norvegese dopo un buon recupero di Cilic. Attenzione: due palle break per il croato! 15-30 Largo il dritto in avanzamento di Ruud. 21.38 Si riparte! 21.36 Il giudice di sedia lascia tre minuti ai giocatori per scaldarsi nuovamente. 21.35 Rientrano in campo i due giocatori. 21.34 I giocatori sono pronti per tornare in campo. 21.32 Sono già passati 10 minuti dall’ultimo punto. 21.30 La ragazza è stata tolta dalla rete. Vedremo tra quanto rientreranno in campo i giocatori. 21.27 Gioco ancora fermo a Parigi. Situazione davvero surreale. 21.24 Una ragazza si è incatenata alla rete. I giocatori rientrano negli spogliatoi. Mai vista una cosa del genere. 21.22 Nel frattempo c’è stata ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Servizio e dritto vincente del norvegese. 15-40 Altro errore di dritto del norvegeseun buon recupero di. Attenzione: due palle break per il croato! 15-30 Largo il dritto in avanzamento di. 21.38 Si riparte! 21.36 Il giudice di sedia lascia tre minuti ai giocatori per scaldarsi nuovamente. 21.35 Rientrano in campo i due giocatori. 21.34 I giocatori sono pronti per tornare in campo. 21.32 Sono già passati 10 minuti dall’ultimo punto. 21.30 La ragazza è stata tolta dalla rete. Vedremo tra quanto rientreranno in campo i giocatori. 21.27 Gioco ancora fermo a Parigi. Situazione davvero surreale. 21.24 Una ragazza si è incatenata alla rete. I giocatori rientrano negli spogliatoi. Mai vista una cosa del genere. 21.22 Nel frattempo c’è stata ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ruud-Cilic 3-6 6-4 1-0 Roland Garros 2022 in DIRETTA: break in apertura di terzo parziale per il norvegese -… - zazoomblog : LIVE – Ruud-Cilic 3-6 6-4 0-0 semifinale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Ruud-Cilic #semifinale… - TheNewPengwin : ??Pronostico LIVE?? Vincente SET 4 #Ruud 1.40 (SNAI) - Ci copriamo dopo la precedente puntata live errata? #GOBET - zazoomblog : LIVE Ruud-Cilic 3-6 4-3 Roland Garros 2022 in DIRETTA: norvegese avanti di un break nel secondo set - #Ruud-Cilic… - zazoomblog : LIVE – Ruud-Cilic 3-6 5-3 semifinale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Ruud-Cilic #semifinale #Roland -