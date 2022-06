Live In Venezia, Gabrielli: "Servono 100mila operatori contro cyberattacchi in Italia" (Di venerdì 3 giugno 2022) Cybersicurezza e attacchi hacker sono temi con cui l'Italia deve confrontarsi quotidianamente, da ben prima della guerra in Ucraina (SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI). Lo conferma ai microfoni di Live In Venezia il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, già capo della Polizia di Stato e attuale Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. "Gli attacchi cyber non sono solo legati alla guerra in Ucraina - spiega Gabrielli -. Quella contro gli hacker è una guerra continua, si combatte da molto prima del 24 febbraio. Si era già pensato a una agenzia cyber per il nostro Paese, non solo per difendersi, ma anche per attaccare. Ma bisogna investire nel capitale umano" (LA PRIMA GIORNATA - TUTTI I PANEL). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 3 giugno 2022) Cybersicurezza e attacchi hacker sono temi con cui l'deve confrontarsi quotidianamente, da ben prima della guerra in Ucraina (SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI). Lo conferma ai microfoni diInil sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Franco, già capo della Polizia di Stato e attuale Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. "Gli attacchi cyber non sono solo legati alla guerra in Ucraina - spiega-. Quellagli hacker è una guerra continua, si combatte da molto prima del 24 febbraio. Si era già pensato a una agenzia cyber per il nostro Paese, non solo per difendersi, ma anche per attaccare. Ma bisogna investire nel capitale umano" (LA PRIMA GIORNATA - TUTTI I PANEL).

