Italia U21, Esposito: “Queste tre gare vanno affrontate come se fossero una finale” (Di venerdì 3 giugno 2022) L’attaccante del Basilea torna dopo una lunga assenza: “È un’occasione unica, non me la faccio sfuggire”. Dopo Udogie, anche Bellanova lascia il ritiro: Nicolato convoca il centrocampista del Volendam Gaetano Oristanio Leggi su itasportpress (Di venerdì 3 giugno 2022) L’attaccante del Basilea torna dopo una lunga assenza: “È un’occasione unica, non me la faccio sfuggire”. Dopo Udogie, anche Bellanova lascia il ritiro: Nicolato convoca il centrocampista del Volendam Gaetano Oristanio

Advertising

Tucoramires1 : @dello__98 Questi mandano Camavinga, Kalulu e Fofana nel U21. In Italia chiedono 70 milioni per Pistoni - tabellamercatob : #Nazionale /4 #Italia #U21 Si riduce di un'unità la rappresentanza di giocatori #SerieB Il difensore del… - kekkajumped : @francescobonfi_ @FrancescoRoma__ @cenciokcab kalulu titolare nella miglior difesa in Italia, titolare nell'u21 fra… - AcVo_KA : @Robert_Zef @manu_99a @FrancescoRoma__ senza guardare le partite hai ragione tu, Zaniolo non riesce a giocare nell'… - salvione : Italia U21, Esposito: 'Totti è il mio idolo, ogni tanto lo sento' -