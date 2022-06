(Di venerdì 3 giugno 2022) MILANO - Dall'non vuole andar via nessuno. La scorsa estate, quando Hakimi e Lukaku fecero tutto il possibile per cambiare maglia (soprattutto il belga...), sembra lontana anni luce. Per la ...

Advertising

Inter : ??? | INTERNAZIONALI ???? #Lautaro e @tucu_correa conquistano la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA con l'@Argentina… - calciomercatoit : ??CMIT TV - Fabio Bergomi: '#Lukaku alla Tonali. L’#Inter vuole prenderlo attorno agli 80/90 milioni, pagando 20 il… - marcoconterio : ?????? Non solo Alessandro Bastoni, anche Federico Dimarco nel mirino della Premier League: sul mancino dell'#Inter c… - sportli26181512 : Inter, da Bastoni a Lautaro: la chiave del mercato è la partenza di un big: Dopo Skriniar, anche l'attaccante argen… - ArMa1518 : RT @linea_inter: #Lautaro che dichiara amore all’Inter. #Skriniar da anni senza agenti perché si vede solo all’Inter. #Bastoni che ignora l… -

MILANO - Dall'non vuole andar via nessuno. La scorsa estate, quando Hakimi e Lukaku fecero tutto il ... Teme che togliere un altro "cardine", magari in difesa ( Skriniar oin particolare), ...... Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa); Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro), Cristiano ...MILANO - Dall'Inter non vuole andar via nessuno ... Teme che togliere un altro "cardine", magari in difesa (Skriniar o Bastoni in particolare), sarebbe rischioso e potrebbe far perdere stabilità alla ...“Guardo l’aspetto tecnico, va benissimo per il nostro campionato. Pensi ad Ibra, a 41 anni, prima degli infortuni, era ancora decisivo. Romelu di anni ne ha 28, possiede la stessa stazza di Zlatan, è ...