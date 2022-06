Advertising

Luxgraph : Incidente sull'alta velocità verso Roma #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina #7maggio… - MessinaMag : Incidente mortale, intorno alle 22.30 di ieri 2 giugno 2022, sull’autostrada Messina-Catania: una persona ha perso… - corrmezzogiorno : #Palermo Incidente sull’autostrada Messina-Catania, un morto e tre feriti - italianafm : Versioni contrastanti sull’incidente del Paseo Sagrera: le luci di emergenza erano accese o no?… - ciaktelesud : Scontro tra 2 auto sull’A18: morto 47enne di Paternò e 3 feriti #Cronaca #autostrada #Catania #incidente #Messina -

...settimana i familiari di una anziana signora hanno chiamato i Carabinieri per un grave... I militari hanno attuato immediatamente le manovre di primo soccorso e ponendo le dita'arteria ...Erano presenti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale per fare chiarezzae operare i rilievi.I passeggeri sono ancora a bordo del convoglio. Il treno, scrivono i vigili del fuoco in un tweet, ha avuto un inconveniente tecnico e sul posto dell'incidente sono presenti anche le squadre Usar. ...STREVI - Incidente con alcuni mezzi pesanti coinvolti in questi minuti, 15, tra i comuni di Acqui Terme e Strevi, sulla provinciale 30. Sul posto sono ...