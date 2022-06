In onda l’ultima puntata di Domenica In: ecco chi saranno gli ospiti in studio (Di venerdì 3 giugno 2022) Con l’estate alle porte, anche i palinsesti televisivi Rai subiranno delle modifiche. Il 5 giugno, con grande dispiacere dei fan, andrà in onda l’ultima puntata della stagione di Domenica In. Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, sarà un appuntamento da non perdere. saranno molti gli ospiti pronti a donare emozioni e allegria agli spettatori. Mara Venier, con i suoi ascolti da capogiro, non mancherà di ringraziare il pubblico per la fiducia datale. Purtroppo, sembra che lo show si concluderà con una puntata più breve delle altre. Potrebbe interessarti: Domenica In, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Domenica In chiude in battenti per l’estate: in ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 3 giugno 2022) Con l’estate alle porte, anche i palinsesti televisivi Rai subiranno delle modifiche. Il 5 giugno, con grande dispiacere dei fan, andrà indella stagione diIn. Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, sarà un appuntamento da non perdere.molti glipronti a donare emozioni e allegria agli spettatori. Mara Venier, con i suoi ascolti da capogiro, non mancherà di ringraziare il pubblico per la fiducia datale. Purtroppo, sembra che lo show si concluderà con unapiù breve delle altre. Potrebbe interessarti:In,come e dove vedere la replica delIn chiude in battenti per l’estate: in ...

Domenica In, ospiti ultima puntata (5 giugno): Mara Venier saluta il pubblico Ma chi ci sarà da Mara Venier l'ultima puntata che andrà in onda su Rai1 il 5 giugno Ci sarà il suo amico Bobby Solo che farà parte della rubrica chiamata 'Canzoni a richiesta' e ci saranno dei ...