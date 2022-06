(Di venerdì 3 giugno 2022) Le miglioriiste del panorama internazionale sono alle prese con un nuovo Major. Spazio infatti allo U.S.2022 (montepremi 10 milioni di dollari), evento storico nato nel lontano 1946. Aldelguida la classifica, che con lo score di -7 (64 colpi) si prende con merito la vetta. L’americana parte a tutta siglando nove birdie e due bogey, e staccando di una lunghezza la sorpresa della giornata che porta il nome di Ingrid Lindblad. La ventiduenne svedese non è passata ancora al professionismo e si trova dopo le prime diciotto buche a battagliare con il gota delmondiale. -4 e terza posizione per la statunitense Ryan O’Toole, per la svedese Anna Nordqvist, e per la numero uno del ...

Advertising

FederGolf : ?? Golf è Donna Un viaggio alla scoperta del #golf al femminile con tanti ospiti di eccezione. Segui live l'evento… - takethedate : Nuovo #evento: Golf, largo alle donne! Viaggio alla scoperta del Golf al femminile - BetoChumbeira : RT @FederGolf: ? La @regionepiemonte torna protagonista del grande #golf femminile internazionale ?????? Virginia Elena Carta è pronta a sc… - regionepiemonte : RT @FederGolf: ? La @regionepiemonte torna protagonista del grande #golf femminile internazionale ?????? Virginia Elena Carta è pronta a sc… - Uaranger : RT @FederGolf: ? La @regionepiemonte torna protagonista del grande #golf femminile internazionale ?????? Virginia Elena Carta è pronta a sc… -

OA Sport

L'Italia affronterà l'Olanda nella Nations League di volley, proseguono i tanti tornei di...Sul percorso par 72 del Margara& Country Club di Fubine Monferrato (Alessandria) si è concluso in giornata il primo round del maggior evento italiano dedicato al. Al ... Golf femminile: Mina Harigae al comando dell'U.S. Women's Open al termine del primo round Le migliori golfiste del panorama internazionale sono alle prese con un nuovo Major. Spazio infatti allo U.S. Women's Open 2022 (montepremi 10 milioni di dollari), evento storico nato nel lontano 1946 ...Prendo il via la kermesse golfistica più importante in chiave femminile. Al Golf Margara di Fubine tante campionesse in campo e ingresso gratuito per gli spettatori ...