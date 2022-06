Giubileo di Platino, malessere per la Regina Elisabetta: come sta la sovrana (Di venerdì 3 giugno 2022) La Regina oggi non sarà presente nella cattedrale di St Paul Sono iniziate ieri, 2 giugno, le celebrazioni per la Regina Elisabetta e per il suo Giubileo di Platino ovvero per i 70 anni di regno. Oggi però, la sovrana non sarà presente nella Cattedrale di St. Paul per le messa commemorativa a causa di un all’essere. Da Buckingham Palace hanno infatti detto: “Tenendo conto del viaggio e dell’attività richiesta per partecipare alla messa nazionale di ringraziamento nella cattedrale di St Paul, Sua Maestà con grande riluttanza ha concluso che non parteciperà'”. Leggi anche: Uk, la Regina Elisabetta spegne 96 candeline: i suoi festeggiamenti Oltre la Regina Elisabetta non ci sarà nemmeno quello per tutti è sempre stato ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Laoggi non sarà presente nella cattedrale di St Paul Sono iniziate ieri, 2 giugno, le celebrazioni per lae per il suodiovvero per i 70 anni di regno. Oggi però, lanon sarà presente nella Cattedrale di St. Paul per le messa commemorativa a causa di un all’essere. Da Buckingham Palace hanno infatti detto: “Tenendo conto del viaggio e dell’attività richiesta per partecipare alla messa nazionale di ringraziamento nella cattedrale di St Paul, Sua Maestà con grande riluttanza ha concluso che non parteciperà'”. Leggi anche: Uk, laspegne 96 candeline: i suoi festeggiamenti Oltre lanon ci sarà nemmeno quello per tutti è sempre stato ...

