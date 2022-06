Giro del Delfinato 2022, tutti gli italiani in gara. Caruso e Ganna i più attesi (Di venerdì 3 giugno 2022) Manca ormai meno sempre meno all’inizio della 75ma edizione del Giro del Delfinato. La corsa a tappe francese comincerà domenica da La Voulte-sur-Rhône e si concluderà domenica 12 giugno con l’arrivo sull’Hors Category di Plateau de Solaison. La lista dei partecipanti vede molti ciclisti di altissimo livello e lo spettacolo dunque non mancherà. In casa Italia c’è grande attesa soprattutto per Damiano Caruso (Bahrain Victorious) e Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), ma ci saranno anche altri corridori che proveranno a tenere alta la bandiera del Bel Paese. Andiamo dunque a scoprire tutti gli azzurri in gara. Ciclismo, Moreno Moser: “Mi aspettavo di più da Fortunato. Il livello medio al Giro era molto alto” italiani IN gara – ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) Manca ormai meno sempre meno all’inizio della 75ma edizione deldel. La corsa a tappe francese comincerà domenica da La Voulte-sur-Rhône e si concluderà domenica 12 giugno con l’arrivo sull’Hors Category di Plateau de Solaison. La lista dei partecipanti vede molti ciclisti di altissimo livello e lo spettacolo dunque non mancherà. In casa Italia c’è grande attesa soprattutto per Damiano(Bahrain Victorious) e Filippo(INEOS Grenadiers), ma ci saranno anche altri corridori che proveranno a tenere alta la bandiera del Bel Paese. Andiamo dunque a scopriregli azzurri in. Ciclismo, Moreno Moser: “Mi aspettavo di più da Fortunato. Il livello medio alera molto alto”IN– ...

