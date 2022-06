Giletti in diretta dalla Piazza Rossa, "chi sarà super-ospite". Gode Giuseppe Brindisi: a Mediaset... (Di venerdì 3 giugno 2022) A Non è l'Arena sta per arrivare un colpaccio. Secondo alcune indiscrezioni, Massimo Giletti sarebbe pronto a condurre la prossima puntata dalla Piazza Rossa di Mosca. Cpome anticipato da Repubblica, sarebbero state avviate alcune trattative per poter mandare in onda la puntata di domenica dalla capitale russa. Ricordando le polemiche nate dopo l'intervista di Lavrov a Zona Bianca su Rete 4, di certo Massimo Giletti dovrà fare i conti con i suoi detrattori. La produzione ha già fatto sapere che di fatto il conduttore non teme attacchi perché "la polemica è il suo pane quotidiano". Ma c'è un altro aspetto di questa vicenda che va analizzato bene. A quanto pare l'ospite di punta di questa puntata dovrebbe essere la portavoce del ministro degli Esteri russo, Sergej ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) A Non è l'Arena sta per arrivare un colpaccio. Secondo alcune indiscrezioni, Massimosarebbe pronto a condurre la prossima puntatadi Mosca. Cpome anticipato da Repubblica, sarebbero state avviate alcune trattative per poter mandare in onda la puntata di domenicacapitale russa. Ricordando le polemiche nate dopo l'intervista di Lavrov a Zona Bianca su Rete 4, di certo Massimodovrà fare i conti con i suoi detrattori. La produzione ha già fatto sapere che di fatto il conduttore non teme attacchi perché "la polemica è il suo pane quotidiano". Ma c'è un altro aspetto di questa vicenda che va analizzato bene. A quanto pare l'di punta di questa puntata dovrebbe essere la portavoce del ministro degli Esteri russo, Sergej ...

Advertising

omniafluit : il mondo isola la Russia noi ci andiamo proprio perché non fare un 'Sposalizio Russo' tipo 'Sposalizio del Mare' v… - manchan_free : RT @lanf64: #Giletti vuole condurre il programma in diretta da #Mosca. Lo staff: 'Le polemiche sono il suo pane quotidiano'. Faccia come i… - enzomazza : Questo squallido personaggio assetato solo di % di ascolti negli anni trenta sarebbe stato disposto perfino ad una… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @lanf64: #Giletti vuole condurre il programma in diretta da #Mosca. Lo staff: 'Le polemiche sono il suo pane quotidiano'. Faccia come i… - PapaItaliano4 : RT @weblicitynet: Per avere in diretta la Zakharova, portavoce di Lavrov, Giletti si sposta a Mosca per la puntata di domenica... @GiovaQu… -