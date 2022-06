“Forza, devi farcela”. Eleonora Daniele chiude in lacrime l’ultima puntata di Storie Italiane (Di venerdì 3 giugno 2022) Eleonora Daniele in lacrime a Storie Italiane nella puntata conclusiva del programma, che dà dunque il suo arrivederci al pubblico alla prossima stagione televisiva. Come sta succedendo a quasi tutte le trasmissioni, siamo arrivati praticamente ai saluti finali e nella giornata del 3 giugno è toccato alla presentatrice Rai rivolgersi direttamente al pubblico. Ma non ce l’ha fatta a non piangere, anche perché ha voluto indirizzare un messaggio commovente nei confronti di qualcuno, che non se la starebbe passando bene. Eleonora Daniele e le sue lacrime a Storie Italiane sono uno degli argomenti principali delle ultime ore. Intanto, però, nei giorni scorsi su di lei era uscita fuori una brutta notizia. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 giugno 2022)innellaconclusiva del programma, che dà dunque il suo arrivederci al pubblico alla prossima stagione televisiva. Come sta succedendo a quasi tutte le trasmissioni, siamo arrivati praticamente ai saluti finali e nella giornata del 3 giugno è toccato alla presentatrice Rai rivolgersi direttamente al pubblico. Ma non ce l’ha fatta a non piangere, anche perché ha voluto indirizzare un messaggio commovente nei confronti di qualcuno, che non se la starebbe passando bene.e le suesono uno degli argomenti principali delle ultime ore. Intanto, però, nei giorni scorsi su di lei era uscita fuori una brutta notizia. ...

Advertising

dollydaruma : RT @stopridingmyD: Qui comunque di questo argomento non si può parlare perché devi per forza schierarti altrimenti o sei una femminista est… - Real_BillyA : @Real_ColeMack DEVI PER FORZA - FrancescoFamig1 : @MartinaTrevisa3 Martina sei forte, ma devi avere più forza mentale. Detto da uno che non ha mai giocato a tennis.… - ettore_raimondo : @Brunodatempo Un abbraccio fortissimo da parte mia, Bruno! Lo so che è difficile, ma non devi lasciarti abbattere.… - alien_sick : ma che poi ci sono proprio certi account qui su twitter che odiano tutto quello che piace oppure è popolare, magari… -