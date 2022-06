De Luca: Continuerò a indossare mascherina, se gli altri non la mettono non mi fa nè caldo nè freddo (Di venerdì 3 giugno 2022) Napoli, 03 giugno 2022 'Ci avviamo verso l'estate, manteniamoci prudenti, voi continuerete a vedere il presidente della Regione Campania con la mascherina e se gli altri non se la mettono, non mi fa ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 giugno 2022) Napoli, 03 giugno 2022 'Ci avviamo verso l'estate, manteniamoci prudenti, voi continuerete a vedere il presidente della Regione Campania con lae se glinon se la, non mi fa ...

De Luca: Continuerò a indossare mascherina, se gli altri non la mettono non mi fa nè caldo nè freddo