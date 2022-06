Conte,ok sanzioni economiche ma serve 'energy recovery fund' (Di venerdì 3 giugno 2022) "Il movimento M5s ha detto sì alle sanzioni economiche e finanziarie ,e continueremo a dire sì. Ma non dobbiamo continuare a pensare che stiamo sconfiggendo la Russia attraverso le sanzioni". Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) "Il movimento M5s ha detto sì allee finanziarie ,e continueremo a dire sì. Ma non dobbiamo continuare a pensare che stiamo sconfiggendo la Russia attraverso le". Lo ...

