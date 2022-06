Challenger Forlì 2022: Lorenzo Musetti in semifinale, Juan Manuel Cerundolo si ritira dopo il secondo set (Di venerdì 3 giugno 2022) Lorenzo Musetti si qualifica per le semifinali del Challenger di Forlì 2022. Stavolta il toscano, numero 1 del seeding, non ha alcun bisogno del terzo set. Il motivo, però, è dato dal ritiro dell’argentino Juan Manuel Cerundolo, che dopo i primi due parziali, arrivati complessivamente vicini alla soglia delle due ore, esce di scena quando il punteggio era di 6-7(9) 6-1. Il primo set è di grandissima lotta, di rilevante valenza tecnica e soprattutto di una certa tensione nelle fasi più calde. Per quattro volte consecutive i due si scambiano break, con Cerundolo che non è in grado di trasformare un set point sul 5-4 mentre sulle tribune il pubblico si infiamma a favore di Musetti. Il tie-break, ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022)si qualifica per le semifinali deldi. Stavolta il toscano, numero 1 del seeding, non ha alcun bisogno del terzo set. Il motivo, però, è dato dal ritiro dell’argentino, chei primi due parziali, arrivati complessivamente vicini alla soglia delle due ore, esce di scena quando il punteggio era di 6-7(9) 6-1. Il primo set è di grandissima lotta, di rilevante valenza tecnica e soprattutto di una certa tensione nelle fasi più calde. Per quattro volte consecutive i due si scambiano break, conche non è in grado di trasformare un set point sul 5-4 mentre sulle tribune il pubblico si infiamma a favore di. Il tie-break, ...

Advertising

livetennisit : Lorenzo Musetti vola in semifinale al Challenger 125 di Forlì - sportface2016 : #Musetti-#Gigante in tv: come e quando seguire la semifinale del #ChallengerForlì 2022 - sportface2016 : #ChallengerForlì 6 2022: #Musetti supera un infortunato #Cerundolo e attende #Gigante in semifinale - purtroppobea : no vabbè hanno messo ferrari il dj set del challenger di forlì anche oggi il più famoso - livetennisit : Impresa di Matteo Gigante al Challenger di Forlì: l’azzurro ottiene la prima vittoria contro un Top-100 -