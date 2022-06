Calciomercato | Mkhitaryan non rinnova Zaniolo in vendita

Leggi su zon

(Di venerdì 3 giugno 2022)ha comunicato alla Roma che non rinnoverà: nel suo futuro c’è l’Inter. La decisione è arrivata in giornata. Ci stava ancora qualche indecisione dell’armeno che si è vista recapitata un’offerta di 3,6 milioni all’anno con bonus facilmente raggiungibili che lo portavano a 4,2 milioni di euro. Su, invece, la strategia della Roma sarebbe quella di mettere il gioiello inper finanziarsi la campagna acquisti. Un’offerta di 60 milioni sarebbe ben accettata dalla dirigenza romanista. La Roma non ha nessuna intenzione di svendere, che ha un contratto fino al 2024. In casa Milan, nel frattempo, Tommaso Pobega sembra rimanere definitivamente al Milan. Per lui vicino anche un rinnovo del contratto, già in scadenza nel 2025. Segui ZON.IT su Google ...