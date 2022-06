Astro Novella di Joss | Checco Zalone tra ambizione e un successo sudato

Leggi su novella2000

(Di venerdì 3 giugno 2022) Buon compleannonasce il 3 giugno 1977, Gemelli ascendente Cancro. Nascere il 3 giugno, secondo la numerologia classica, è riconducibile all’azione e all’energia di Mercurio, maestro della comunicazione e dell’intelletto. Eha arguzia e intelligenza da vendere. Non solo per la sua laurea in giurisprudenza, ma anche per la sua L'articolo proviene da2000.