Ultime Notizie Roma del 02-06-2022 ore 13:10 (Di giovedì 2 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio L’Italia si muove per la pace su mandato del parlamento la pace non si impone da sola ma con un impegno concreto le forze armate Sono una risorsa preziosa La Repubblica compie 63 anni non messaggia il Capo di Stato Maggiore della Difesa il presidente Mattarella sottolinea la scelta del popolo italiano di archiviare le avventure bellicista del regime Fascista o no che poi si concretizzò con l’adesione alla Nato guardando la guerra in Ucraina spiega che la comunità internazionale devono favorire il dialogo restando tutti uniti dopo due anni di stop causa covid torna la parata militare sfilano anche i sindaci e gli operatori sanitari speranze allora che dobbiamo la ripartenza del paese Regno Unito in festa nel primo dei quattro giorni speciali per gli eventi clou del ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 giugno 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio L’Italia si muove per la pace su mandato del parlamento la pace non si impone da sola ma con un impegno concreto le forze armate Sono una risorsa preziosa La Repubblica compie 63 anni non messaggia il Capo di Stato Maggiore della Difesa il presidente Mattarella sottolinea la scelta del popolo italiano di archiviare le avventure bellicista del regime Fascista o no che poi si concretizzò con l’adesione alla Nato guardando la guerra in Ucraina spiega che la comunità internazionale devono favorire il dialogo restando tutti uniti dopo due anni di stop causa covid torna la parata militare sfilano anche i sindaci e gli operatori sanitari speranze allora che dobbiamo la ripartenza del paese Regno Unito in festa nel primo dei quattro giorni speciali per gli eventi clou del ...

Advertising

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - Moixus1970 : RT @DomaniGiornale: L'Unione europea ci prova ancora: oggi nuovo incontro per varare il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Londr… - DomaniGiornale : L'Unione europea ci prova ancora: oggi nuovo incontro per varare il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. L… - junews24com : Sostituto Chiellini, Koulibaly e non solo: tutti i nomi sul taccuino di Cherubini - - CorriereCitta : Incidente sul cavalcavia, perde il controllo dell’auto e precipita per dieci metri: ‘La tragedia poteva essere evit… -