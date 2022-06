Ultime Notizie – Mattarella alla Parata del 2 giugno: un messaggio per la pace (Di giovedì 2 giugno 2022) Dalla Parata del 2 giugno ai Fori imperiali arriva un importante messaggio in un periodo in cui “i valori della coesistenza pacifica sono pesantemente in discussione”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo mette nero su bianco nel tradizionale messaggio inviato al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, al termine della manifestazione, riproposta dopo due anni di interruzione forzata a causa del Covid. “Al termine della tradizionale cerimonia che ricorda la fondazione della Repubblica -sottolinea il Capo dello Stato- desidero esprimerle il più vivo compiacimento per il qualificato svolgimento e la piena riuscita dell’evento. Dopo due anni i cittadini hanno potuto nuovamente stringersi attorno alle Forze Armate e alle espressioni della società civile che hanno animato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 giugno 2022) Ddel 2ai Fori imperiali arriva un importantein un periodo in cui “i valori della coesistenza pacifica sono pesantemente in discussione”. Il Presidente della Repubblica, Sergio, lo mette nero su bianco nel tradizionaleinviato al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, al termine della manifestazione, riproposta dopo due anni di interruzione forzata a causa del Covid. “Al termine della tradizionale cerimonia che ricorda la fondazione della Repubblica -sottolinea il Capo dello Stato- desidero esprimerle il più vivo compiacimento per il qualificato svolgimento e la piena riuscita dell’evento. Dopo due anni i cittadini hanno potuto nuovamente stringersi attorno alle Forze Armate e alle espressioni della società civile che hanno animato ...

