Ucraina | Mattarella | ' pace non garantita per sempre | richiede impegno concreto Stati'

(Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "L'attuale contesto internazionale ci interroga profondamente su come sia possibile garantire oggi il bene indivisibile della. Le aggressioni ai civili, le devastazioni delle città nel cuore della nostra Europa, pensavamo appartenessero a un passato remoto, ma la drammatica cronaca di questi giorni ci ricorda come stabilità enon sono garantite per. Lanon si impone da sola ma è frutto della volontà e dell'degli uomini e degli". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato al capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in occasione della Festa del 2 giugno. "Una-prosegue il Capo dello Stato- ...