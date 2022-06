Traffico Roma del 02-06-2022 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 2 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per incidente sulla A1Napoli tra le uscite di Valmontone Anagni in direzione di Napoli code perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia trafficata anche la carreggiata esterna con code tra Boccea e Aurelia code a tratti sulla stessa via Aurelia tra il raccordo e Castel di Guido verso la this code peranche sulla via Pontina 3 raccordo e Castel di Decima in direzione di Pomezia celebrazioni questa mattina per il 76 esimo anniversario della proclamazione della Repubblica con omaggio al Milite Ignoto passaggio delle frecce tricolori e parata militare chiusure su via dei Fori Imperiali Piazza Venezia Piazza Bocca della Verità Circo Massimo e Caracalla chiuse le corsie centrali della ...