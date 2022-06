Softball | Serie A 2022 | solo parità nella giornata di recupero

(Di giovedì 2 giugno 2022) Unaall’insegna del pareggio quella dedicata ai tre recuperi delladi. Tutti i sei incontri disputati si sono infatti chiusi con una vittoria per parte, ennesimo segnale di una stagione assolutamente equilibrata, con Forlì e Bollate leader e tutte le altre a darsi battaglia settimana dopo settimana. Finisce infatti con il risultato 6-2 per le bolognesi la prima sfida tra Pianoro e Metalco Thunders, cominciata in discesa con tre punti trovati già nel primo inning e altri tre arrivati nel sesto. Ma nell’incontro successivo le venete ripristinano l’ordine, vincendo 4-0. Saronno e Sestese poi si sono divise la posta giocando due match molto combattuti. Nel primo passano le lombarde per 3-1, nel secondo le avversarie vincono 5-4. Una vittoria importante poi per le Taurus su Caronno, segnata da ...

