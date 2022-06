Roma, tutto su Isco: Mourinho dà l’ok, ma il giocatore vorrebbe restare in Liga (Di giovedì 2 giugno 2022) La Roma ci prova per Isco. Il trequartista spagnolo, trent’anni, lascerà il Real Madrid a fine mese e cerca una nuova squadra. Secondo quanto riferIscono delle fonti dalla Spagna, in particolare As, è proprio il club giallorosso a puntare forte sul giocatore. Già incassato il sì di Mourinho, che può intercedere anche presso il procuratore Mendes che allenatore e centrocampista hanno in comune, adesso c’è da convincere lo stesso Isco, che vorrebbe restare in Liga, ma non esclude di poter giocare in un altro campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) Laci prova per. Il trequartista spagnolo, trent’anni, lascerà il Real Madrid a fine mese e cerca una nuova squadra. Secondo quanto riferno delle fonti dalla Spagna, in particolare As, è proprio il club giallorosso a puntare forte sul. Già incassato il sì di, che può intercedere anche presso il procuratore Mendes che allenatore e centrocampista hanno in comune, adesso c’è da convincere lo stesso, chein, ma non esclude di poter giocare in un altro campionato. SportFace.

