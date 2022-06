New York, troppe armi e boom di sparatorie in città: il sindaco verso la dichiarazione dello stato d’emergenza (Di giovedì 2 giugno 2022) troppe armi da fuoco in città, boom di incidenti legati a pistole, fucili e mitra e una situazione sicurezza che sta degenerando col passare dei mesi. Così il sindaco di New York, Eric Adams, sta valutando la possibilità di dichiarare lo stato d’emergenza e nominare uno ‘zar’ per prevenire la violenza in città, anche se i suoi compiti non sono ancora chiari, secondo quanto riportato dal New York Times. Mentre gli Stati Uniti stanno assistendo a sparatorie mortali con una frequenza sempre più preoccupante, da quelle nella scuola elementare di Uvalde, in Texas, dove il 18enne Salvador Ramos ha aperto il fuoco uccidendo 19 bambini e due insegnanti, a quella di Tulsa di oggi, in Oklahoma, dove 5 persone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022)da fuoco indi incidenti legati a pistole, fucili e mitra e una situazione sicurezza che sta degenerando col passare dei mesi. Così ildi New, Eric Adams, sta valutando la possibilità di dichiarare loe nominare uno ‘zar’ per prevenire la violenza in, anche se i suoi compiti non sono ancora chiari, secondo quanto riportato dal NewTimes. Mentre gli Stati Uniti stanno assistendo amortali con una frequenza sempre più preoccupante, da quelle nella scuola elementare di Uvalde, in Texas, dove il 18enne Salvador Ramos ha aperto il fuoco uccidendo 19 bambini e due insegnanti, a quella di Tulsa di oggi, in Oklahoma, dove 5 persone ...

Advertising

gippu1 : Gli ultimi quattro tennisti italiani ad arrivare in semifinale in uno Slam sono tutti tifosi della #Fiorentina (Ber… - MediasetTgcom24 : Troppe armi e violenza a New York: sindaco valuta lo stato d'emergenza #newyork - chiaxicarusfall : un’altra sparatoria in america, a new york </3 - fattoquotidiano : New York, troppe armi e boom di sparatorie in città: il sindaco verso la dichiarazione dello stato d’emergenza - Aderix3 : Capitolo Primo: Adorava New York, la idolatrava smisuratamente, ma no è meglio la mitizzava smisuratamente ecco -