Milan, Scaroni: 'Mi aspetto che il Milan affronti questo mercato estivo con coraggio' (Di giovedì 2 giugno 2022) Intervenuto ai microfoni di Sky, Paolo Scaroni, presidente del Milan, si è espresso in merito alla nuova proprietà e al prossimo... Leggi su calciomercato (Di giovedì 2 giugno 2022) Intervenuto ai microfoni di Sky, Paolo, presidente del, si è espresso in merito alla nuova proprietà e al prossimo...

Advertising

AntoVitiello : Scaroni a Sky: '#Maldini? Ha parlato con Cardinale dei suoi progetti, mi sembra abbia ottenuto un accordo generale.… - AntoVitiello : Gerry #Cardinale a Milano dopo aver incontrato Scaroni, Gazidis e Furlani. In programma anche colloqui con #Maldini… - AntoVitiello : 'Sono contento che sia arrivato in tempo, in modo da poter affrontare i prossimi impegni ed in particolare il merca… - underpressvrev : RT @AntoVitiello: Scaroni a Sky: '#Maldini? Ha parlato con Cardinale dei suoi progetti, mi sembra abbia ottenuto un accordo generale. Mi as… - SimoneVazzana : RT @AntoVitiello: Scaroni a Sky: '#Maldini? Ha parlato con Cardinale dei suoi progetti, mi sembra abbia ottenuto un accordo generale. Mi as… -