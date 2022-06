Mercato Milan, Fodè è tra i sacrificabili rossoneri: le ultime (Di giovedì 2 giugno 2022) Fodè è tra i sacrificabili del Milan nel prossimo Mercato. Non ha convinto e con una buona offerta può partire. Le ultime. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 2 giugno 2022)è tra idelnel prossimo. Non ha convinto e con una buona offerta può partire. Le

Advertising

AntoVitiello : Scaroni a Sky: '#Maldini? Ha parlato con Cardinale dei suoi progetti, mi sembra abbia ottenuto un accordo generale.… - tvdellosport : Vi aspettiamo alle 23 a Sportitaliamercato?? ?? Milan, inizia l’era Redbird: conferme per la dirigenza ?? Alla ricerc… - AntoVitiello : 'Sono contento che sia arrivato in tempo, in modo da poter affrontare i prossimi impegni ed in particolare il merca… - Gianlu_BoNa1990 : @Tractor220510 @LeggendaAmbros1 @Manseo86 @FBiasin È evidente com’è purtroppo altrettanto evidente (leggi JZ4 oggi)… - gvesvs : RT @calciomercatoit: ?? Il #Milan insidia l'#Inter: DERBY di mercato per Gleison #Bremer Il brasiliano è il miglior difensore della #Serie… -