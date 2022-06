(Di giovedì 2 giugno 2022) Si è chiusa la, mai così ricca di titoli nuovi tra Rai1 e Canale 5. Nessuna novità invece sulle posizioni dellacon le produzioni di Raiche dominano negli ascolti: per trovare una serie di Canale 5, che conferma in ogni caso i segnali di ripresa della scorsa annata, bisogna scendere alla diciottesima posizione con “Fosca Innocenti”. Al primo posto troviamo una novità, “La Sposa”, la miniserie con Serena Rossi e Giorgio Marchesi, con quasi 6,5 milioni di telespettatori e il 29,11% di share. Al secondo posto, ad un soffio, c’è Luca Argentero con la secondadi “Doc: Nelle Tue Mani” con oltre 6,4 milioni e il 28,89%. Completa il“Don Matteo” che sfiora i 6 milioni con il 29,91% di share. Futuro roseo per la serie Lux ...

Advertising

fraversion : le foto di Stromboli sono impressionanti (fonte @lasiciliait). 50 milioni di danni, guide senza lavoro (parte dei s… - Non_loso_ : RT @Cinguetterai: La classifica completa delle fiction, serie tv e film tv più visti nel 2021-2022. ??#LaSposa ??#DocNelleTueMani2 ??#DonMatte… - Al64794558 : RT @serebellardinel: Quel @pdnetwork che l'aveva gestita per 20 anni,facendo più danni dei lanzichenecchi,ha ripreso il potere e sta rimang… - Scrive_Squad : RT @bubinoblog: LE FICTION PIÙ VISTE STAGIONE 2021/2022: PODIO E CLASSIFICA FINALE RAI E MEDIASET - FogliAdriano : RT @serebellardinel: Quel @pdnetwork che l'aveva gestita per 20 anni,facendo più danni dei lanzichenecchi,ha ripreso il potere e sta rimang… -

... i suoi ambiti di applicazione, la sua rappresentazione nella, i suoi stretti rapporti con la ricerca criminologica.orientati sulle motivazioni individuali e sulle tecniche di ......bambino e trovare una soluzione ad un problema in ambito professionale che ormai non le lascia... Alcune sono new entry, altre avevano già preso parte alla. In ordine di apparizione sono: ...