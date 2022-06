La Roma prova a convincere Mkhitaryan: l’Inter si sente tranquilla (Di giovedì 2 giugno 2022) Tentativo della Roma per trattenere Henrikh Mkhitaryan Giorni frenetici in casa Roma dove si sta facendo di tutto per provare a convincere Henrikh Mkhitaryan ad accettare il rinnovo di contratto e non lasciare così i giallorossi da parametro zero. Sulle tracce del giocatore armeno c’è l’Inter che nonostante i tentativi giallorossi, secondo la Gazzetta dello Sport, si sente tranquilla. “Non spaventano le voci di nuovi rialzi Romanisti (fino a 4 milioni bonus compresi) sul rinnovo di Mkhitaryan: i nerazzurri sono convinti che l’armeno conserverà la parola data. E che la prossima stagione possa duettare con Dybala” L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 2 giugno 2022) Tentativo dellaper trattenere HenrikhGiorni frenetici in casadove si sta facendo di tutto perre aHenrikhad accettare il rinnovo di contratto e non lasciare così i giallorossi da parametro zero. Sulle tracce del giocatore armeno c’èche nonostante i tentativi giallorossi, secondo la Gazzetta dello Sport, si. “Non spaventano le voci di nuovi rialzinisti (fino a 4 milioni bonus compresi) sul rinnovo di: i nerazzurri sono convinti che l’armeno conserverà la parola data. E che la prossima stagione possa duettare con Dybala” L'articolo proviene da intermagazine.

Advertising

HellasV : @sandraamurri1 Prova Piazza San Marco a Venezia!!! ?????? È ringrazia che a Roma sono più clementi con i prezzi!!! - BeppeSammartino : RT @dnepimolineris: The beginning. Cosa si prova a vivere una finale di #paddel del #ItalyMajor a Roma @paquito_navarro - siamo_la_Roma : ?? #Frattesi, #TiagoPinto ha presentato un offerta al #Sassuolo ?? Discussione aperta con l'agente del calciatore ?? T… - WSdavidONE : RT @GoriRoberto1: Sorci: 50% degli italiani sono per l'invio delle armi all'Ucraina Santoro: Se vuole avere la prova concreta che queste pe… - alexanliberoit : RT @GoriRoberto1: Sorci: 50% degli italiani sono per l'invio delle armi all'Ucraina Santoro: Se vuole avere la prova concreta che queste pe… -