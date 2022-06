Johnny Depp, la lettera dopo la vittoria su Amber Heard: “In questi anni contro di me accuse false, molto gravi e criminali”. Poi cita Seneca (Di giovedì 2 giugno 2022) “Sei anni fa, la mia vita, la vita dei miei figli, la vita delle persone a me più vicine e anche la vita delle persone che per molti, molti anni hanno sostenuto e creduto in me sono cambiate per sempre”. Inizia così la lettera pubblicata da Johnny Depp sul suo profilo Instagram dopo la vittoria della causa contro l’ex moglie Amber Heard. “Tutto in un batter d’occhio. I media mi hanno mosso accuse false, molto gravi e criminali, il che ha innescato una raffica infinita di contenuti odiosi, anche se non sono mai state mosse accuse contro di me”, ha aggiunto, spiegando che le dichiarazioni dell’attrice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) “Seifa, la mia vita, la vita dei miei figli, la vita delle persone a me più vicine e anche la vita delle persone che per molti, moltihanno sostenuto e creduto in me sono cambiate per sempre”. Inizia così lapubblicata dasul suo profilo Instagramladella causal’ex moglie. “Tutto in un batter d’occhio. I media mi hanno mosso, il che ha innescato una raffica infinita di contenuti odiosi, anche se non sono mai state mossedi me”, ha aggiunto, spiegando che le dichiarazioni dell’attrice ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato #ANSA - MediasetTgcom24 : Johnny Depp vince la causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard #JohnnyDepp #AmberHeard… - trash_italiano : I membri della giuria hanno stabilito che Johnny Depp dovrebbe ricevere 15 milioni di dollari come risarcimento, me… - nomeutentegoku1 : RT @Droghiere: JOHNNY DEPP HA VINTO!!!! Amber Heard l’ha diffamato e dovrà dare 10 milioni di euro di risarcimento - Joyofli79316250 : RT @VanityFairIt: L'attore ha festeggiato a Newcastle, nel Regno Unito, la vittoria nel processo contro la ex moglie Amber Heard. Con lui i… -