Il Papà Di Belen Rodriguez Finisce In Ospedale! Ecco Come Sta! (Di giovedì 2 giugno 2022) Problemi di salute per Gustavo Rodriguez. Il Papà di Belen, Cecilia e Jeremias, è finito in ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Nulla di grave per fortuna. L’operazione è andata bene e l’ex naufrago è in via di guarigione. Lo ha annunciato la moglie Veronica su Instagram, dove ha voluto ringraziare tutti per il sostegno ricevuto. Ma Ecco i dettagli su quanto è accaduto al nostro Gustavo! Gustavo Rodriguez in ospedale: l’annuncio della moglie Veronica Gustavo Rodriguez è finito in ospedale. A darne notizia, la moglie Veronica Cozzani attraverso un post su Instagram. La mamma di Belen, Cecilia e Jeremias, ha voluto augurare una pronta guarigione al marito. Ma cosa è successo all’ex naufrago? La donna ha spiegato che il marito ha subito un ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 2 giugno 2022) Problemi di salute per Gustavo. Ildi, Cecilia e Jeremias, è finito in ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Nulla di grave per fortuna. L’operazione è andata bene e l’ex naufrago è in via di guarigione. Lo ha annunciato la moglie Veronica su Instagram, dove ha voluto ringraziare tutti per il sostegno ricevuto. Mai dettagli su quanto è accaduto al nostro Gustavo! Gustavoin ospedale: l’annuncio della moglie Veronica Gustavoè finito in ospedale. A darne notizia, la moglie Veronica Cozzani attraverso un post su Instagram. La mamma di, Cecilia e Jeremias, ha voluto augurare una pronta guarigione al marito. Ma cosa è successo all’ex naufrago? La donna ha spiegato che il marito ha subito un ...

