I fan della serie possono tirare un sospiro di sollievo: il prete più famoso della TV torna in onda per diverse settimane (Di giovedì 2 giugno 2022) Sono trascorsi pochi giorni da quando Raoul Bova ha mandato temporaneamente in soffitta l'abito talare con cui interpreta Don Massimo. In attesa della prossima stagione, stasera – alle 21.25 su Rai 1 – andranno in onda le repliche di Don Matteo 12, l'ultima che ha visto protagonista dall'inizio alla fine l'amato Terence Hill. La prima puntata, dal titolo Non avrai altro Dio all'infuori di me, si concentra sul matrimonio tra Anna e Marco, ma l'imprevisto è dietro l'angolo.

