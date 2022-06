Due attori di Élite si ritrovano nel cast di una nuova serie TV (Di giovedì 2 giugno 2022) Si intitola El Silencio il nuovo progetto in casa Netflix, un thriller psicologico con protagonista Aron Piper, ben noto ai telespettatori di Élite. E, secondo recenti indiscrezioni, pare che ci sarà una reunion sul set. I fan di Élite hanno particolarmente apprezzato uno degli ultimi ingressi nel cast. Manu Rios è approdato nella quarta stagione della serie TV spagnola e, sin dal primo momento, ha reso ben chiaro quale fosse il suo ruolo. Dopo stagioni struggenti, per Ander e Omar arriva un momento di grande difficoltà e tentazione a causa di Patrick, il personaggio di Manu Rios. Ma, con l’arrivo della quinta stagione, Ander ha salutato la serie TV lasciando Patrick e Omar alle prese con le proprie vite. ÉliteE, mentre anche l’interprete di Omar potrebbe non tornare per la sesta ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 2 giugno 2022) Si intitola El Silencio il nuovo progetto in casa Netflix, un thriller psicologico con protagonista Aron Piper, ben noto ai telespettatori di. E, secondo recenti indiscrezioni, pare che ci sarà una reunion sul set. I fan dihanno particolarmente apprezzato uno degli ultimi ingressi nel. Manu Rios è approdato nella quarta stagione dellaTV spagnola e, sin dal primo momento, ha reso ben chiaro quale fosse il suo ruolo. Dopo stagioni struggenti, per Ander e Omar arriva un momento di grande difficoltà e tentazione a causa di Patrick, il personaggio di Manu Rios. Ma, con l’arrivo della quinta stagione, Ander ha salutato laTV lasciando Patrick e Omar alle prese con le proprie vite.E, mentre anche l’interprete di Omar potrebbe non tornare per la sesta ...

