Dallarenalucio | i cantanti a Verona per Lucio Dalla da Ermal Meta a Mengoni e Amoroso

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 2 giugno 2022) Tutto è pronto per, isono pronti a rendere omaggio aattraverso una serata unica nel 2022 in programma all’Arena di. Tanti gli amici sul palco per ricordare la musica die la sua straordinaria carriera artistica, a partire da Marcoed Alessandra. Ci saranno Fabrizio Moro ed, così come Il Volo e Gigi D’Alessio. Presenti La Rappresentante di Lista e Noemi, uno degli ultimi nomi che si è aggiunto al già ricco cast che comprende anche Tommaso Paradiso e Ron. Conduce Carlo Conti con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia l’evento atteso per stasera, 2 giugno, nel giorno ...