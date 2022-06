Chiesa, a che punto è il recupero? La data definitiva del rientro (Di giovedì 2 giugno 2022) Nella stagione della Juventus non si può non considerare l’infortunio di Chiesa; capiamo come sta l’esterno. La partita dell’Olimpico, contro la Roma, ha inevitabilmente segnato la stagione della Juventus e non per la clamorosa rimonta, realizzata in sette minuti. Contro i ragazzi di Mourinho, i bianconeri hanno dovuto incassare il brutto infortunio di Chiesa. Uno stop che ha impedito al giocatore di essere disponibile per tutta la seconda parte di stagione; assenza pesantissima per Allegri visto la capacità di Chiesa di saltare costantemente l’avversario e creare quella superiorità numerica che, in determinate circostanze, sarebbe stata piuttosto utile. A cinque mesi dall’infortunio cerchiamo di capire a che punto è il recupero dell’attaccante azzurro. LaPresseNel sistema di gioco della Juventus, il ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 2 giugno 2022) Nella stagione della Juventus non si può non considerare l’infortunio di; capiamo come sta l’esterno. La partita dell’Olimpico, contro la Roma, ha inevitabilmente segnato la stagione della Juventus e non per la clamorosa rimonta, realizzata in sette minuti. Contro i ragazzi di Mourinho, i bianconeri hanno dovuto incassare il brutto infortunio di. Uno stop che ha impedito al giocatore di essere disponibile per tutta la seconda parte di stagione; assenza pesantissima per Allegri visto la capacità didi saltare costantemente l’avversario e creare quella superiorità numerica che, in determinate circostanze, sarebbe stata piuttosto utile. A cinque mesi dall’infortunio cerchiamo di capire a cheè ildell’attaccante azzurro. LaPresseNel sistema di gioco della Juventus, il ...

