Caffè e musei letterari | statue di autori | librerie storiche La città non dimentica gli scrittori che l' hanno amata E il 16 giugno festeggia i 100 anni dell' Ulisse di Joyce

Leggi su iodonna

(Di giovedì 2 giugno 2022) «Trieste, forse più di altre, è letteratura». Parolao scrittore triestino Claudio Magris. Laama i suoi– suoi per nascita oppure per scelta – e a loro ha dedicato, itinerari, urbani e non. Come il Sentiero Rainer Maria Rilke, intitolato al poeta boemo, nella Riserva naturalee Falesie di Duino che, in due panoramici chilometri affacciati sul Golfo di Trieste, da Sistiana arriva a Duino. Lì, nel Castello di Duino, Rilke compose nel 1912 le sue celebrate Elegie duinesi. Il Castello di Duino, alla fine del Sentiero Rilke. Leggi anche › “Io, lei, l’altra. Ritratti etratti fotografici di donne artiste”: la ...