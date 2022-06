WindTre “all you can play” la nuova offerta per i videogamers da smartphone (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il mondo del gaming è in grande ascesa, in un crescendo rossiniano siamo molto vicini allo zenit, vista la quantità industriale di utenti, che sfruttano sempre più il proprio smartphone a mo’ di console. WindTre nuova offerta all-you-can-play – Adobe StockSony ha ufficializzato, di recente, che porterà un quarto dei propri game di playStation 4 e playStation 5 sui cellulari. Ora anche gli operatori telefonici si sono accorti dell’importanza che nutre il gaming per milioni e milioni di fan, ma anche di semplici appassionati. Che sfruttano i miliardi di giochi mobile per distrarsi, svagarsi. Concedersi anche solo più pause durante l’arco di una giornata. WindTre nello specifico è pronta a lanciare “all you can play”, ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il mondo del gaming è in grande ascesa, in un crescendo rossiniano siamo molto vicini allo zenit, vista la quantità industriale di utenti, che sfruttano sempre più il proprioa mo’ di console.all-you-can-– Adobe StockSony ha ufficializzato, di recente, che porterà un quarto dei propri game diStation 4 eStation 5 sui cellulari. Ora anche gli operatori telefonici si sono accorti dell’importanza che nutre il gaming per milioni e milioni di fan, ma anche di semplici appassionati. Che sfruttano i miliardi di giochi mobile per distrarsi, svagarsi. Concedersi anche solo più pause durante l’arco di una giornata.nello specifico è pronta a lanciare “all you can”, ...

