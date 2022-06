Una testa di ponte sull’Isola dei Serpenti: così Putin può colpire Odessa (Di mercoledì 1 giugno 2022) Riflettori puntati sull’Isola dei Serpenti, il piccolo scoglio situato nel Mar Nero dotato di un’importanza altamente strategica. Fonti ucraine sostengono che l’esercito russo starebbe creando in loco una testa di ponte, con sistemi missilistici antiaerei e postazioni per la guerra elettronica (EW), che potrebbero fornire una copertura per un eventuale sbarco sulla terraferma. Stando a InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 1 giugno 2022) Riflettori puntatidei, il piccolo scoglio situato nel Mar Nero dotato di un’importanza altamente strategica. Fonti ucraine sostengono che l’esercito russo starebbe creando in loco unadi, con sistemi missilistici antiaerei e postazioni per la guerra elettronica (EW), che potrebbero fornire una copertura per un eventuale sbarco sulla terraferma. Stando a InsideOver.

Advertising

AlbertoBagnai : Quindi se la Russia ha una testa (che in questo caso ha deciso molto male) e noi ventisette (che in ogni caso non r… - mara_carfagna : L'Italia esce a testa alta dal Consiglio europeo. Non c’è solo l’accordo su nuove sanzioni ma anche un primo passo… - UffiziGalleries : Nell'affresco al #TesorodeiGranduchi di #OttavioVannini, Lorenzo il Magnifico, circondato dai suoi artisti, indica… - farci_diego : RT @AlbertoBagnai: Quindi se la Russia ha una testa (che in questo caso ha deciso molto male) e noi ventisette (che in ogni caso non riesco… - leonzan75 : @MSpekled @tcarapezza Che probabilmente, la testa intendo, è proprio una delle cose che secondo me Maldini guarda per prima -