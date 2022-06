Travaglio sconsolato | “Affidati ad Erdogan per la pace Come siamo ridotti”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Matteo Salvini ha applaudito i discorsi di Michele Santoro e Alessandro Orsini e gli articoli de Il Fatto Quotidiano sulla questione della guerra in Ucraina. Tale endorsement è girato da Giovanni Floris, conduttore di Otto e mezzo su La7, a Marco, direttore del quotidiano citato dal leader della Lega: “Il pacifismo diventa a vista di qualcuno propaganda filo-russa, a vista di Salvini bisogna mettere labene supremo. Quanto può imbarazzare un giornaleil tuo il cappello di Salvini sopra?”.risponde quasi seccato: “Assolutamente niente, io sono abituato a decidere per conto mio le cose che devo pensare. Se una volta piacciono a Tizio e una a Caio non me ne importa assolutamente niente. Mi è capitato di concordare con Kissinger, che ricordavo impegnato nell'organizzare ...

