Tommaso Zorzi ed Aurora Ramazzotti: problemi? Ecco la voce (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tommaso Zorzi e il fidanzato di Aurora Ramazzotti hanno litigato? La verità sul pettegolezzo divenuto virale. Tra Tommaso Zorzi e il fidanzato di una delle sue migliori amiche non correrebbe buon sangue. A farlo sapere il settimanale The Pipol Gossip che ha svelato alcuni retroscena sui due. (web)L'influencer e la figlia di Michelle Hunziker sono molto amici da anni, ma sembrerebbe che con il fidanzato di Aurora non ci sarebbero rapporti? Perchè? Andiamo a vedere insieme cosa è successo nel dettaglio. Tommaso Zorzi e Goffredo: cosa è successo? Tutto è iniziato da un utente molto curioso che ha notato un fatto insolito. Nel dettaglio la persona in questione che segue sia Zorzi, sia Cerza, sia ...

