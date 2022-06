Roma, già venduti 23mila abbonamenti, i tifosi in fila per ore online (Di mercoledì 1 giugno 2022) A Roma l’entusiasmo dei tifosi non si placa. Beati loro. Il Corriere dello Sport racconta come sta procedendo la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Sono stati già venduti più di 23mila abbonamenti e questa mattina ci sono file online di ore per accaparrarsi un tagliando. “Sono stati infatti già venduti oltre 23mila abbonamenti, e oggi all’apertura della vendita libera sui posti disponibili in Curva Sud laterale ci sono file online di oltre un’ora. Più di cinquemila persone sono in attesa sperando di poter prendere un seggiolino nel settore, tante invece stanno puntando ad altri posti per potersi accaparrare un post fisso nella prossima stagione”. La vendita libera scatterà dal 20 giugno. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 giugno 2022) Al’entusiasmo deinon si placa. Beati loro. Il Corriere dello Sport racconta come sta procedendo la campagnaper la prossima stagione. Sono stati giàpiù die questa mattina ci sono filedi ore per accaparrarsi un tagliando. “Sono stati infatti giàoltre, e oggi all’apertura della vendita libera sui posti disponibili in Curva Sud laterale ci sono filedi oltre un’ora. Più di cinquemila persone sono in attesa sperando di poter prendere un seggiolino nel settore, tante invece stanno puntando ad altri posti per potersi accaparrare un post fisso nella prossima stagione”. La vendita libera scatterà dal 20 giugno. ...

