Ritocchi estetici, "in Italia non c'è la volontà di tutelare i pazienti" (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – "L'Italia è un Paese dove la fai franca se in autostrada superi sulla destra o se per strada butti un mozzicone per terra. Allo stesso modo, se fai un intervento chirurgico ai glutei in un ambulatorio e una madre di famiglia muore, capita che dopo un paio di mesi puoi tornare al lavoro. E se su Internet ti autodefinisci chirurgo plastico, succede che all'Ordine dei medici basta che gli prometti 'non lo faccio più". Questo per dire che "non c'è assolutamente la volontà di tutelare il paziente: i pochi che riescono a difendersi da soli lo fanno; tutti gli altri rischiano la salute, se non la vita", denuncia all'Adnkronos Salute Paolo Santanchè, specialista in chirurgia plastica. "Benissimo i Nas" che nelle scorse settimane hanno controllato i centri da Nord a Sud sanzionando quelli non in regola, "però ne hanno trovati ...

