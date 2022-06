Rinnovo Mkhitaryan, la Roma non molla: nuova proposta dei giallorossi (Di mercoledì 1 giugno 2022) Rinnovo Mkhitaryan, la Roma ci prova ancora e fa una nuova proposta all’armeno: i dettagli dell’offerta giallorossa Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la Roma non si è arresa all’idea di lasciar andare Henrik Mkhitaryan, ormai da tempo nel mirino dell’Inter che cerca il colpo a zero. I giallorossi hanno messo sul tavolo una proposta da 3,5 milioni di euro che, giocando regolarmente ogni 15 gare, salirebbero a 4,1. Rinnovo automatico in caso di qualificazione all’Europa o se dovesse giocare almeno il 50% delle partite. Attesa ora una risposta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022), laci prova ancora e fa unaall’armeno: i dettagli dell’offerta giallorossa Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, lanon si è arresa all’idea di lasciar andare Henrik, ormai da tempo nel mirino dell’Inter che cerca il colpo a zero. Ihanno messo sul tavolo unada 3,5 milioni di euro che, giocando regolarmente ogni 15 gare, salirebbero a 4,1.automatico in caso di qualificazione all’Europa o se dovesse giocare almeno il 50% delle partite. Attesa ora una risposta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

