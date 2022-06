Advertising

sportli26181512 : Retroscena Genoa: a gennaio ci provò con Gnonto: Il volto nuovo del momento del calcio italiano è senza dubbio quel… - SampNews24 : Rocchi sceglie la parata di #Audero: il retroscena da Coverciano -

Calciomercato.com

...si allenò allo stadio Maradona (all'epoca ancora denominato stadio San Paolo) in preparazione della partita di Serie A contro il. De Laurentiis non arrivò mai Ecco il clamoroso...Ancelotti - Napoli Tra le altre cose Il Napolista racconta anche un curioso... la sera prima della partita, e Ancelotti con il suo staff tecnico stavano guardando- Milan ... Retroscena Genoa: a gennaio ci provò con Gnonto Radu-Inter, il romeno saluterà i nerazzurri nella sessione di mercato estiva. Il portiere sarebbe scontento del suo utilizzo e l’arrivo di Andrè Onana ...Andrea Petagna si diverte in vacanza insieme a Sfera Ebbasta: i retroscena del legame tra l’attaccante del ... Nello specifico l’ex Milan ha firmato le vittorie con Genoa e Sampdoria, suggellando il ...