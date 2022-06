Referendum, Rai3 fa propaganda contro. Calderoni scrive a Mattarella e annuncia lo sciopero della fame (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Per rompere questo muro di silenzio, abbiamo deciso di mettere in atto un’iniziativa forte ma non violenta. Uno sciopero della fame che partirà da questa notte a mezzanotte”. Così Roberto Calderoli in una conferenza stampa sui Referendum del 12 giugno nella sede dei Radicali. “O crolla il muro del silenzio o andrò avanti fino al giorno 12. O finché resterò in piedi. Credo che dobbiamo dare un messaggio forte”. L’ex ministro leghista e vicepresidente del Senato accende i riflettori sull’assenza di informazione sui Referendum sulla giustizia. Ignorati dalla grande stampa. Che rischiano il flop alle urne e quindi il non raggiungimento del quorum. Ma c’è di più. Rai 3, invece che informare, si è spinta a dare indicazioni di non recarsi al voto, attraverso l’ultimo monologo di Luciana ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Per rompere questo muro di silenzio, abbiamo deciso di mettere in atto un’iniziativa forte ma non violenta. Unoche partirà da questa notte a mezzanotte”. Così Roberto Calderoli in una conferenza stampa suidel 12 giugno nella sede dei Radicali. “O crolla il muro del silenzio o andrò avanti fino al giorno 12. O finché resterò in piedi. Credo che dobbiamo dare un messaggio forte”. L’ex ministro leghista e vicepresidente del Senato accende i riflettori sull’assenza di informazione suisulla giustizia. Ignorati dalla grande stampa. Che rischiano il flop alle urne e quindi il non raggiungimento del quorum. Ma c’è di più. Rai 3, invece che informare, si è spinta a dare indicazioni di non recarsi al voto, attraverso l’ultimo monologo di Luciana ...

