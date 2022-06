Advertising

AlfieroKlain : RT @Libero_official: Una telefonata tra due colonnelli, Maxim Vlasov e Vitaly Kovtun, imbarazza il Cremlino: insulti a Putin e a Shoigu: cr… - Sanson538 : Putin e Shoigu insultati da due colonnelli russi, l'audio imbarazza il Cremlino: «Sono incompetenti» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Putin insultato da due colonnelli russi, l'audio intercettato: «Lui e Shoigu incompetenti, il parlamento di Kiev andava… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Putin insultato da due colonnelli russi, l'audio intercettato: «Lui e Shoigu incompetenti, il parlamento di Kiev andava… - gabririzza : RT @Libero_official: Una telefonata tra due colonnelli, Maxim Vlasov e Vitaly Kovtun, imbarazza il Cremlino: insulti a Putin e a Shoigu: cr… -

Gli insulti a'Perché non lo hanno fatto - ha insistito il colonnello - Colpisci Kiev, colpisci il centro della città, gli edifici di Supreme Rada e il Palazzo del Governo. ......nel corso di una telefonata piuttosto concitata avrebbero criticato fortementeper fallimento della campagna d'Ucraina. La frase rubata: "Ma a che c*** serve". Cosa è successo mentre...La misteriosa malattia di Putin sarebbe un tumore al pancreas e, nei prossimi giorni, in programma ci sarebbe un intervento chirurgico d'urgenza. Lo ...La misteriosa malattia di Putin sarebbe un tumore al pancreas e, nei prossimi giorni, sarebbe in programma un intervento chirurgico d'urgenza. Lo rivela ...